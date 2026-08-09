L’Inter continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Con le piste Romero e Diaby diventate più complicate, l’attenzione della dirigenza nerazzurra resta concentrata anche sul centrocampo, dove il nome in cima alla lista dell’allenatore è quello di Curtis Jones. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Liverpool piace particolarmente a Chivu per la sua capacità di interpretare più ruoli. Può infatti agire da mezzala, muoversi sulla trequarti e, all’occorrenza, abbassarsi davanti alla difesa.

Chivu ha indicato Jones come rinforzo ideale da tempo

Il tecnico vede nel 25enne inglese un giocatore capace di aggiungere dinamismo, qualità negli inserimenti e maggiore verticalità alla manovra nerazzurra. Jones potrebbe inoltre rappresentare una soluzione alternativa a Hakan Calhanoglu in cabina di regia, aumentando le possibilità di scelta nel reparto. L’ostacolo principale resta però la valutazione del Liverpool, che continua a chiedere circa 40 milioni di euro nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza nel giugno 2027.

Stankovic può cambiare gli scenari

A sbloccare l’operazione non dovrebbe essere necessariamente la partenza di Davide Frattesi. Un ruolo importante potrebbe averlo invece il futuro di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista ha convinto durante la tournée e l’Inter continua a considerarlo un elemento di grande prospettiva. Il club avrebbe infatti già respinto un’offerta da 40 milioni del Brentford. Stankovic ha manifestato la volontà di giocarsi le proprie possibilità in nerazzurro e una sua cessione non era stata programmata. Gli interessamenti provenienti dalla Bundesliga e da altri campionati, però, potrebbero modificare il quadro. Soltanto una proposta particolarmente importante potrebbe convincere l’Inter. In quel caso, la partenza del giovane libererebbe spazio e risorse per tornare con decisione su Jones, che resta il principale obiettivo di Chivu per il centrocampo.