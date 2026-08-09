Primo giorno di 'scuola' per Lautaro Martinez. Smaltita la delusione per la sconfitta nella finale Mondiale contro la Spagna, il capitano nerazzurro torna ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione, quella che sarà la sua nona con la maglia dell'Inter. Passano gli anni, ma la voglia e la determinazione del Toro non sembrano passare mai, come scrive anche sul suo profilo Instagram: "Felice di essere tornato.

Per il nono anno con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre", le parole di Lautaro.