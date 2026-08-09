Il Bari continuerà a utilizzare lo stadio San Nicola in virtù di un accordo di comodato d’uso modale precario a titolo oneroso, una soluzione ponte che resterà in vigore fino al prossimo 1° novembre. È quanto emerge dagli atti che disciplinano i rapporti tra Palazzo di Città e la società biancorossa in questa fase transitoria, in attesa della definizione della futura concessione, come riporta il sito QuintoPotere. Tra gli aspetti economicamente più rilevanti figura la manutenzione ordinaria dell’impianto, che sarà interamente a carico della squadra biancorossa: l’importo stimato ammonta a 197 mila euro.

La stessa SSC Bari devolverà poi al Comune l'intero incasso dell'amichevole di sabato prossimo tra Inter e Real Betis, ultimo test prima dell'inizio del campionato per la squadra nerazzurra: il corrispettivo previsto è di 50mila euro, somma dalla quale saranno però detratte le spese vive sostenute per l’organizzazione dell’evento, come quelle relative a utenze e servizi.