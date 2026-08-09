Tempi regolamentari a reti bianche, poi il successo ai calci di rigore per il Cagliari che si aggiudica così il secondo trofeo Gigi Riva dopo aver superato il Nizza all'Unipol Domus. A fine partita, il tecnico rossoblu Fabio Pisacane ha glissato sulla situazione spinosa legata a Sebastiano Esposito: "In una serata che appartiene al Cagliari e alla sua gente, parlare del singolo è riduttivo. Oggi è giusto elogiare il collettivo e sottolineare quello che fa questo gruppo. Mi piace concentrarmi su quanto visto stasera e su quello che hanno fatto i ragazzi”.

Ma cosa manca alla squadra?

“Sono domande da fare al direttore Pietro Accardi. Non voglio essere diplomatico, ma credo che la società stia facendo di tutto per costruire una squadra con la quale portare avanti le nostre idee. Stiamo lavorando per completare la rosa e arrivare pronti ai primi impegni ufficiali”.