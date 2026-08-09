L'Inter potrebbe fare un rilancio per Moussa Diaby, giocatore per cui negli scorsi giorni aveva messo sul piatto un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani.

Nelle ultime ore si era parlato di un inserimento deciso del Bayer Leverkusen, ma dall'esterno francese non è arrivata l'apertura a un ritorno in Bundesliga. Per questo motivo, svela Sky Sport, i nerazzurri starebbero pensando a un secondo tentativo migliorando la precedente proposta economica recapitata all'Al-Ittihad. Non sarebbe un problema, invece, l'alto ingaggio percepito in Arabia Saudita, visto che il giocatore sarebbe disposto ad abbassarselo pur di tornare in Europa accettando una cifra intorno ai 6 milioni di euro a stagione.