La Roma di Gian Piero Gasperini sta pensando ad un nuovo ritiro in Inghilterra da svolgersi a fine settembre, durante la prima maxi-pausa di tre settimane per gli impegni delle Nazionali, subito dopo la partita interna di campionato l'Inter. La società giallorossa sta infatti valutando la possibilità di organizzare un secondo mini-ritiro in terra inglese nel periodo dal 21 settembre all’11 ottobre. L’idea nasce anche dalle esigenze del tecnico che avrebbe così la possibilità di intervenire ulteriormente sulla condizione atletica della squadra.

Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di organizzare un’amichevole nel corso del soggiorno. Secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it, tra le possibilità valutate c’è quella di affrontare il Watford, club di Championship dove milita anche l'ex giocatore capitolino Edoardo Bove.