L’Inter arriva alle ultime settimane di mercato con un paradosso: questa volta le risorse economiche non mancano, ma la società fatica a trasformarle nei rinforzi richiesti da Cristian Chivu. Il tecnico ha parlato di un "puzzle da finire" e continua a chiedere soprattutto esperienza e qualità sulla fascia destra. Il problema principale riguarda le uscite, indispensabili per creare spazio in rosa e sbloccare alcune delle operazioni già impostate.

Diaby resta in corsa per la fascia destra

Il grande obiettivo iniziale era Marco Palestra, ma la concorrenza della Premier League ha complicato l’operazione. Non hanno convinto fino in fondo neppure altri profili valutati, mentre resta viva secondo Il Corriere dello Sport la pista Moussa Diaby. Per arrivare al francese dell’Al-Ittihad potrebbe però servire l’inserimento di Asllani o Pavard nell’affare. Senza sviluppi, Chivu potrebbe iniziare la stagione affidandosi a Luis Henrique e all’esperimento Andy Diouf.

Romero legato al futuro di Pavard

In difesa l’Inter ha già inserito John Stones, ma continua a pensare a Cristian Romero. I nerazzurri avrebbero raggiunto un’intesa con il Tottenham sulla base di 35 milioni più 5 di bonus e con il giocatore per circa 5,5 milioni netti a stagione. Prima di chiudere, però, deve liberarsi un posto. Tutto ruota ancora una volta attorno a Pavard, mentre l’Atletico Madrid resta una minaccia concreta.

Curtis Jones è il sogno di Chivu

L’altro obiettivo di primo livello è Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool sarebbe ancora disposto ad aspettare l’Inter, ma servono le partenze di Asllani, Frattesi e Massolin. Nel frattempo cresce Aleksandar Stankovic, protagonista di un ottimo precampionato e già candidato a diventare, nel prossimo futuro, uno degli eredi di Calhanoglu.