Federico Dimarco e Andy Diouf sono i migliori dell’Inter nelle pagelle di Tuttosport dopo l’amichevole contro la Juventus. Entrambi ricevono 7, mentre Cristian Chivu viene premiato con 6,5 per le indicazioni positive arrivate dalla squadra, nonostante un secondo tempo che non ha soddisfatto il tecnico. Dimarco conferma l’ottimo momento vissuto durante la preparazione: "Quando può fare male alla Juve, non perdona", scrive Tuttosport assegnandogli 7. Stesso voto per Diouf, definito "bomber a sorpresa delle amichevoli estive" dopo l’ennesimo gol realizzato durante il precampionato.

Bene Bonny, Calhanoglu e Mkhitaryan

Bonny prende 6,5 grazie a un avvio particolarmente brillante e all’assist per il vantaggio di Dimarco. Stesso voto per Calhanoglu, pericoloso su punizione e prezioso anche nel lavoro di copertura, e per Mkhitaryan, ancora capace di garantire qualità e dinamismo. Promossi con 6,5 anche Pavard, Bovio, Bastoni e Iddrissou.

Frattesi e Stankovic sotto la sufficienza

Tra le note meno positive ci sono Davide Frattesi e Aleksandar Stankovic, entrambi valutati 5,5. Il primo "non punge", mentre il giovane centrocampista viene giudicato disattento in occasione del gol juventino. Stesso voto per Lavelli, che fallisce una grande occasione davanti a Di Gregorio. Sufficienza invece per Provedel, Martinez, Bisseck, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Carlos Augusto, Esposito e Iddrissou. Chivu 6,5: "Ancora buoni segnali, ma il secondo tempo proprio non gli è piaciuto. E ha ragione".