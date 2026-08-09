L’Inter lascia l’Australia con una vittoria e diverse indicazioni positive. La squadra di Cristian Chivu ha superato 2-1 la Juventus nell’ultimo test della tournée, dopo il pareggio ottenuto pochi giorni prima contro il Milan. Ancora una volta - scrive Il Corriere dello Sport - protagonista Federico Dimarco, a segno in entrambe le sfide di Perth. L’esterno ha sbloccato il risultato raccogliendo l’assist di Bonny e battendo Di Gregorio con una conclusione precisa.

Diouf firma il 2-0, Conceição riapre la gara

Nella ripresa è arrivato il raddoppio nerazzurro. Pio Esposito ha servito Andy Diouf, il cui tiro è stato gestito male da Di Gregorio prima di terminare in rete. L’Inter ha creato più della Juventus e ha concesso poco per gran parte della gara. Tra le note positive anche il giovane Leonardo Bovio, schierato al centro della difesa e autore di una prestazione convincente. La Juventus ha trovato il 2-1 con Francisco Conceição, liberato da un preciso filtrante di Miretti. Un calo di concentrazione che Chivu proverà a correggere prima dell’inizio della stagione. L’ultimo test dei nerazzurri sarà contro il Real Betis il 15 agosto a Bari.

Lautaro, Thuram e Stones iniziano il lavoro

L’Inter è già rientrata verso Milano e Chivu ha concesso tre giorni di riposo al gruppo. La ripresa collettiva è fissata per mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile.Intanto inizieranno a lavorare Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones, che proveranno ad accelerare la preparazione per essere disponibili già nelle prime gare ufficiali.