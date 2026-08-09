Via Aleksandar Stankovic per finanziare l'arrivo di Curtis Jones? Questa l'ipotesi avanzata dalla Gazzetta dello Sport stamattina, sottolineando la volontà di Cristian Chivu di avere a disposizione il centrocampista inglese, poste le difficoltà a cedere Davide Frattesi alle cifre ritenute corrette. Idea che nasce anche dalla recente proposta da 40 milioni del Brentford per il figlio di Dejan, esattamente la cifra che il Liverpool chiede per il proprio canterano. Cifra impensabile da ottenere anche trovando un acquirente per l'ex Sassuolo.

Bastano pochi calcoli

In questa situazione andrebbe fatta però una precisazione. Al di là del numero di centrocampisti oggi in rosa, ben 9 considerando anche Yanis Massolin (che verrà prestato facilmente), il problema della dirigenza non è reperire fondi per finanziare l'acquisto di Jones, quanto piuttosto dargli spazio nello squad cost, il principale indice da tenere in considerazione quando si analizza il mercato dell'Inter. Il problema non è infatti la liquidità, quanto il costo a bilancio di tutto il gruppo squadra. Considerando i costi preventivati, tra stipendio e ammortamento, l'inglese peserebbe tra gli 11 e i 12 milioni. Ergo, bisogna fare uscire questa cifra dal bilancio nerazzurro. Stankovic oggi ha costi per 5,4 milioni circa, mentre Frattesi pesa 11,7 milioni circa. Toh, esattamente lonstesso ingombro che avrebbe il classe 2001 del Liverpool. Non serve spingersi in calcoli complessi, è ovvio che Frattesi sarebbe, anzi è il candidato perfetto per la sostituzione nella rosa e nel reparto. Non Stankovic, che da solo non basterebbe e dovrebbe essere affiancato da un'altra uscita. Quella di Kristjan Asllani per esempio, che a bilancio pesa 5,2 milioni di euro e sommato al canterano nerazzurro arriverebbe a 10,5 milioni circa. Non abbastanza, ma accettabile.

E la programmazione?

La combo però, pur avendo senso numeri alla mano, non lo avrebbe da un punto di vista della programmazione. Se Asllani è da tempo fuori dal progetto, Stankovic è appena arrivato e rappresenta un asset societario oltre che tecnico da fare crescere. Soprattutto in questa prima fase stagionale il classe 2005 sta dimostrando di valere il premio di valorizzazione da 13 milioni che l'Inter ha corrisposto al Bruges questa estate. E il suo valore è destinato a crescere, visto che già oggi c'è chi sarebbe disposto a sborsare 40 milioni per lui. Valore che Frattesi e Asllani non riuscirebbero a raggiungere neanche insieme.

Scenario perfetto

Al di là dei freddi numeri, dunque, privarsi di Stankovic per regalare Jones a Chivu sarebbe controproducente sotto ogni punto di vista. Trovando invece una sistemazione ai due centrocampisti fuori progetto l'Inter alleggerirebbe il costo squadra di circa 17 milioni di euro: ampio spazio per accogliere linglese, fare spazio a un altro innesto e collocare due elementi che a Milano hanno finito il loro ciclo personale. Lo scenario perfetto.