Un problema all'anca. Questa, secondo quanto riportato dal giornalista del Liverpool Echo Ian Doyle, la versione offerta dal Liverpool in merito all'assenza di Curtis Jones dall'amichevole in corso di svolgimento ad Anfield contro il Monaco. Non mancano però le risposte ironiche al post del giornalista da parte dei tifosi dei Reds, con alcuni che mettono esplicitamente nel mirino il giocatore per i troppi ammiccamenti recenti all'Inter. 

Sezione: Focus / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 15:52
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.