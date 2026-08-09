Nonostante il ritardo con la Turchia sia ancora decisamente netto, Giovanni Malagò non si fa prendere dall'ansia in vista dell'organizzazione degli Europei del 2032. Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno della FIGC spiega il suo punto di vista: "Non sono preoccupato, ma sono uno di quelli che non vuole perdere nemmeno un secondo, che vuole stare sempre sul pezzo. Non lo perderemo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in campo".

Oltre Torino ci sono...

"Non spetta a me dirlo, ma agli uffici tecnici. Certo potrebbe accadere di avere dentro la lista le cinque grandi città italiane, Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli".