Nonostante il ritardo con la Turchia sia ancora decisamente netto, Giovanni Malagò non si fa prendere dall'ansia in vista dell'organizzazione degli Europei del 2032. Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno della FIGC spiega il suo punto di vista: "Non sono preoccupato, ma sono uno di quelli che non vuole perdere nemmeno un secondo, che vuole stare sempre sul pezzo. Non lo perderemo grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in campo".

Oltre Torino ci sono... 

"Non spetta a me dirlo, ma agli uffici tecnici. Certo potrebbe accadere di avere dentro la lista le cinque grandi città italiane, Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli".

Sezione: News / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 16:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.