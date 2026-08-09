E' finita ieri, con la vittoria nel derby d'Italia amichevole contro la Juve, la tournée estiva dell'Inter. Una tournée iniziata lo scorso 30 luglio e che si è sviluppata tra Hong Kong e Perth, due Paesi che hanno accolto col massimo affetto i nerazzurri. "Grazie Australia e Hong Kong", ha scritto Carlos Augusto su Instagram mostrando gratitudine per l'entusiasmo che i tifosi locali hanno trasmesso alla squadra di Cristian Chivu. Il brasiliano ha completato il suo messaggio con un auspicio: "Che abbia inizio un'altra grande stagione".