Federico Dimarco e Ange-Yoan Bonny sono i migliori dell’Inter nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo la sfida contro la Juventus. Entrambi ricevono 7, mentre il voto più basso è il 5,5 assegnato ad Aleksandar Stankovic. Per Cristian Chivu arriva invece un 6, con il quotidiano che sottolinea le buone risposte ottenute da un’Inter ancora incompleta e più convincente nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Dimarco migliore dell’Inter: voto 7

La palma di migliore va a Dimarco, ormai autentica certezza della tournée. "Più di una sentenza", scrive la Gazzetta, ricordando l’assist contro il City, il gol nel derby e quello realizzato contro la Juventus. Stesso voto per Bonny, giudicato tutt’altro che appesantito dalla preparazione: l’attaccante entra nell’azione dello 0-1 e conferma una condizione già convincente.

Bene Luis Henrique, Mkhitaryan e Diouf

Luis Henrique, Mkhitaryan, Bovio e Diouf ricevono 6,5. Il brasiliano viene apprezzato per intraprendenza e capacità di rendere anche con il piede invertito, mentre Diouf trova nuovamente il gol. Sufficienza per Bastoni, Barella, Calhanoglu, Esposito, Provedel, Bisseck, Frattesi, Zielinski, Carlos Augusto e Lavelli.

Stankovic il peggiore con 5,5

La prestazione meno convincente è quella di Aleksandar Stankovic, valutato 5,5: entra quando l’Inter cala e si ritrova coinvolto nell’azione del momentaneo 1-2 juventino. Stesso voto per Josep Martinez, non particolarmente brillante in occasione della rete di Conceição.

Le pagelle principali: Dimarco 7, Bonny 7, Luis Henrique 6,5, Mkhitaryan 6,5, Diouf 6,5, Pavard 6,5, Barella 6, Calhanoglu 6, Esposito 6, Stankovic 5,5, J. Martinez 5,5, Chivu 6.