Notizia che potrebbe essere non di poco conto quella che arriva da Liverpool, dove i Reds di Andoni Iraola scenderanno in campo alle 15.30 italiane nell'amichevole contro il Monaco ad Anfield: Curtis Jones non figura nella distinta della formazione inglese. Nel giorno della prima stagionale con la maglia del proprio club per Alisson Becker, Cody Gakpo e Virgil van Dijk e con il neoarrivato Victor Munoz in panchina, il centrocampista obiettivo di lungo corso dell'Inter non figura nemmeno tra i giocatori on the bench. 

Secondo quanto riportata da Fabrizio Romano, il Liverpool ha motivato la scelta di non far giocare Jones come una decisione presa a scopo precauzionale. Ma con le voci sul futuro del classe 2001 che continuano ad impazzare, potrebbe essere non un'ipotesi così assurda la presenza all'orizzonte di risvolti in chiave mercato.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 09 agosto 2026 alle 14:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.