La Roma può davvero pensare di impensierire l'Inter quest'anno? A rispondere a questa domanda è Roberto Pruzzo, ex bomber giallorosso, alla Gazzetta dello Sport: "Sperando che l’Inter si dia un po’ fastidio da sola. Al momento credo che i nerazzurri e il Napoli siano davanti a tutti. Poi vedremo cosa succederà con il mercato di Roma, Milan e Juve. Ma io nelle quattro di testa ci metto il Como: stanno lavorando molto bene e non hanno intenzione di accontentarsi”.

C’è invece attesa per capire cosa farà Koné. Lei lo terrebbe?

“Non esistono incedibili nel calcio. Ma se vendi un titolare devi poi prendere uno di pari livello. L’ideale sarebbe che la Roma potesse tenere i suoi e aggiungere qualcosa”.

L’obiettivo è quindi consolidarsi, per poi provare a vincere.

“Lo scorso anno hai fatto tanto in campionato, ma deluso nelle coppe. Bisognerebbe far sì che le due cose vadano di pari passo, Ci vorrebbe un trofeo. La Champions va onorata al meglio, ma la Coppa Italia è una cosa che ti rendi conto di quanto sia importante solo quando la vinci”.