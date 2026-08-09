Questa mattina il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato a mezzo stampa, come nuovo capo delegazione della Nazionale azzurra, Diana Bianchedi. Ex olimpionica di scherma, Bianchedi ha affiancato per anni Malagò al CONI una volta intrapresa la carriera dirigenziale. Di fronte al nuovo incarico lavorativao in FIGC, però, ha rizzato le antenne proprio il Comitato Olimpico, che ha rilasciato un comunicato stampa nel pomeriggio. Nel mirino il doppio impiego di Bianchedi, che è anche vicepresidente vicario del CONI.

Ecco la nota dell'ente: "In relazione a quanto apparso oggi su alcuni organi di stampa relativamente ad un annunciato incarico di rilievo in ambito FIGC per il vicepresidente vicario del CONI, si comunica che, ai sensi dello Statuto e delle Leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità, inconferibilità e incompatibilità, a tutela della Giunta Nazionale".