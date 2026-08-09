L’Inter supera la Juventus al termine di una sfida intensa e combattuta, conquistando tre punti pesanti e confermandosi protagonista nella corsa ai vertici della classifica. Una vittoria che ha offerto diversi spunti di riflessione, analizzati anche da Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera.

Le dichiarazioni di Paolo Condò

"Dopo le gare di ieri Inter e Milan sono salite sull’aereo per l’Italia, mentre la Juve si attarderà in Australia ancora per qualche giorno, l’ultima amichevole col Palermo è in calendario martedì . Non siamo dei fan di queste tournée down under perché ci appaiono di scarso significato tecnico e nocive per una corretta preparazione atletica di lungo periodo: infatti la prima cosa che ha sottolineato con sollievo ieri Chivu, che pure aveva battuto la Juve, è stata l’assenza di guai fisici. Qualcosa comunque le partite hanno detto, e fra dirigenti e allenatori i compiti per l’ultimo tratto dell’estate sono chiari. L’Inter è ovviamente la più pronta e mantiene un vantaggio. Al di là del terzino destro, che arriverà, Chivu deve scaldare la concorrenza interna: Sucic su Zielinski, Stankovic su Calhanoglu, Esposito su Thuram e così via. E da Bovio a Lavelli e Iddrissou, i bravi ragazzi italiani che ci ha fatto vedere meritano percorsi attenti, che rimangano in rosa o vadano a giocare".