L’Inter supera la Juventus al termine di una sfida intensa e combattuta, conquistando tre punti pesanti e confermandosi protagonista nella corsa ai vertici della classifica. Una vittoria che ha offerto diversi spunti di riflessione, analizzati anche da Paolo Condò sulle pagine del Corriere della Sera.
Le dichiarazioni di Paolo Condò
"Dopo le gare di ieri Inter e Milan sono salite sull’aereo per l’Italia, mentre la Juve si attarderà in Australia ancora per qualche giorno, l’ultima amichevole col Palermo è in calendario martedì . Non siamo dei fan di queste tournée down under perché ci appaiono di scarso significato tecnico e nocive per una corretta preparazione atletica di lungo periodo: infatti la prima cosa che ha sottolineato con sollievo ieri Chivu, che pure aveva battuto la Juve, è stata l’assenza di guai fisici. Qualcosa comunque le partite hanno detto, e fra dirigenti e allenatori i compiti per l’ultimo tratto dell’estate sono chiari. L’Inter è ovviamente la più pronta e mantiene un vantaggio. Al di là del terzino destro, che arriverà, Chivu deve scaldare la concorrenza interna: Sucic su Zielinski, Stankovic su Calhanoglu, Esposito su Thuram e così via. E da Bovio a Lavelli e Iddrissou, i bravi ragazzi italiani che ci ha fatto vedere meritano percorsi attenti, che rimangano in rosa o vadano a giocare".
Autore: Giammarco Probo
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 23:56 Valietti verso la Cavese: sfiderebbe l'Inter U23 in Serie C
- 23:42 Fine del mercato dopo l'inizio del campionato. De Rossi: "Un abominio"
- 23:28 Minuti di recupero sui maxischermi degli stadi: arriva l'ok della Serie A
- 23:23 Sky - Capitolo esterno: rilancio per Diaby? L'alternativa è Nico Gonzalez
- 23:14 UFFICIALE - Il Cagliari guarda oltre Esposito: ecco Daniel Maldini
- 23:00 Coppa Italia, l'Arezzo regola il Brescia. Gol e spettacolo a Benevento
- 22:45 Graziani: "Scudetto? Inter, Juve e Milan se lo giocheranno. Sul Napoli..."
- 22:31 L'Inter riaccoglie Lautaro e Thuram. C'è anche Stones: gli scatti social
- 22:17 Iddrissou dopo la tournée: "Esperienza indimenticabile". Carbone: "Meritato"
- 22:03 Donadoni: "Trapattoni mi corteggiò chiedendomi di andare all'Inter"
- 21:49 Rotazioni e rosa lunga: il piano di Chivu per alzare l'asticella anche in Europa
- 21:40 Kamatè all'Espanyol, è fatta: i dettagli dell'operazione a titolo definitivo
- 21:37 Pavard continua a mandare messaggi. Il commento di Thuram: "L'interista"
- 21:23 L'Inter blinda Bovio: accordo trovato prima della tournée, manca solo l'ufficialità
- 21:07 Marianella: "Vedrei bene Jones all'Inter. Ma le parti non sono troppo vicine"
- 20:54 Jones, l'Inter non si è avvicinata. Liverpool irremovibile: 40 mln di euro
- 20:38 Inter U23, 0-0 contro la Pergolettese nell'ultimo test della pre-season
- 20:24 Retroscena Muharemovic, c'era anche l'Inter? Palmieri: "Grande pressione di diverse squadre"
- 20:10 Bovio protagonista nella tournée. E Bastoni approva sui social
- 19:55 Genoa, Norton-Cuffy out dall'amichevole. De Rossi: "Situazioni di mercato"
- 19:41 Kamaté insieme a Cocchi al Padova? Il club biancoscudato ci prova
- 19:27 UFFICIALE - Como, preso Chalobah. Fabregas: "Acquisto importante"
- 19:12 Sky - Inter, Diaby pista ancora viva: i nerazzurri preparano un rilancio
- 18:58 Vieri ricorda: "Ci aspettavamo Nesta all'Inter. Mi incazzai perché..."
- 18:43 Tournée finita per l'Inter, Carlos Augusto: "Ora un'altra grande stagione"
- 18:36 Liverpool, Iraola chiarisce: "Jones fuori per un problema all'anca"
- 18:15 Pruzzo: "Bisogna sperare che l'Inter si dia un po' fastidio da sola"
- 18:02 La Roma valuta nuovo ritiro in Inghilterra dopo la gara con l'Inter
- 17:48 L'Inter ostacola il Borussia Dortmund: offerta ufficiale per Scaglione
- 17:35 From UK - Derby per Spence? Sull'inglese c'è anche il Milan
- 17:18 Lautaro is back: "Per il nono anno, con la voglia e l'ambizione di sempre"
- 17:04 Vittoria di prestigio per l'Inter Women: sbancato il campo dell'Union Berlino
- 16:49 Precisazione della FIGC su Bianchedi: "Nessun conflitto di interessi"
- 16:35 Malagò su Euro2032: "Potrebbero esserci Milano e le altre grandi città"
- 16:21 Women's Champions League: ecco le possibili avversarie dell'Inter
- 16:06 Malagò annuncia Bianchedi, il CONI frena: "Valutiamo incompatibilità"
- 15:52 Liverpool-Monaco, Jones fuori per un problema all'anca. Tifosi Reds ironici
- 15:47 videoLautaro, Stones e Thuram al lavoro ad Appiano. Con loro Sucic
- 15:34 Saltato l'arrivo all'Inter, Khalaili vola in Premier: fatta col Crystal Palace
- 15:20 Ravanelli: "Inter consolidata, per me è l'assoluta favorita per lo Scudetto"
- 15:06 Prove generali per l'Inter U23: alle 18 l'ultima amichevole con la Pergolettese
- 14:55 Liverpool-Monaco, out Jones: "Precauzione". Ma anche un segnale?
- 14:52 Inter-Betis al San Nicola, il Bari devolverà l'intero incasso al Comune
- 14:37 Cagliari, Pisacane glissa su Esposito: "Parlare del singolo è riduttivo"
- 14:19 CF - Ingaggi allenatori, comandano Spalletti e Gasp. Chivu ultimo dei big
- 14:05 Betis, pari e tensione col Bournemouth: 2-2 con un'espulsione a testa
- 13:50 Esposito, si muove il Como. Ma col Cagliari c'è ancora un'ampia distanza
- 13:35 Sky - Si torna al lavoro mercoledì. Intanto Stones conosce la Pinetina
- 13:30 Via Stankovic per Jones: numeri alla mano non avrebbe senso
- 13:22 Anche per SM Stankovic non è blindato. L'Inter potrebbe riflettere se...
- 13:08 Nagatomo pazzo dell'FC Tokyo: "Il vostro tifo mi fa tremare l'anima"
- 12:54 Dalla Spagna: Romero aspetta il Barcellona, ma Atletico in vantaggio
- 12:40 Fantacalcio 2026/27, è il momento dell’asta: scopri quanto spendere per i giocatori dell’Inter
- 12:27 La FIFA a difesa di Infantino: "Qualcuno vuole indebolirci"
- 12:12 GdS - Dimarco già formato campionato: in arrivo il rinnovo fino al 2028
- 11:57 Thuram compie 29 anni, gli auguri dell'Inter al suo attaccante
- 11:42 SM - Chivu contro l’immobilismo: ma in Europa basta?
- 11:28 GdS - Como, problemi per la lista Champions: in 9 rischiano l'esclusione
- 11:13 Condò: "Inter, attenzione a questi 3! E sul mercato arriverà…"
- 10:58 Malagò: "Mancini la scelta giusta, non siamo amici. Con Pirlo era tutto fatto"
- 10:43 Maldini: "Malagò ha cambiato i patti sul ct. Ho parlato anche con Marotta"
- 10:28 videoL'Inter è rientrata in Italia: le immagini da Malpensa
- 10:13 Brookfield completa l'acquisizione di Oaktree, riflettori puntati sul futuro del club
- 09:58 Pavard si è ripreso l'Inter, Thuram lo esalta: "Troppo forte"
- 09:43 CdS - Chivu si aggrappa alle sue certezze: Inter già in forma campionato
- 09:28 TS - Le pagelle dell'Inter: Dimarco e Diouf da 7, male Frattesi e Stankovic
- 09:14 GdS - Dal judo al sogno Serie A: chi è Bovio, il nuovo talento nerazzurro
- 08:59 TS - Chivu ha le idee chiare: vuole Jones e l'erede di Dumfries
- 08:44 GdS - Le pagelle dei nerazzurri: Dimarco e Bonny top, delude Stankovic