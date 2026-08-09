"Non si ravvisa alcun conflitto di interessi nella nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente e membro della Giunta del CONI a capo delegazione della Nazionale italiana di calcio". Questo è quanto affermano all'ANSA alcune fonti della FIGC che chiariscono la posizione federale dopo il comunicato del CONI che ha chiesto verifiche sulla compatabilità per il ruolo dell'ex campionessa olimpica di scherma. "Non c'è né norma statale né statutaria che preveda espressamente un'incompatibilità tra il ruolo di membro di Giunta del CONI e un incarico federale; né si ritiene che l'incarico possa configurare il conflitto di interessi permanente richiamato dall'articolo 7 dello statuto del CONI. Si tratta di un ruolo di mera rappresentanza".

"Per di più - sottolineano le suddette fonti - l'incarico affidato a Bianchedi viene considerato di mera rappresentanza e accompagnamento istituzionale della Nazionale e della Figc".