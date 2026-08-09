Bel timbro internazionale per l'Inter Women di David Sassarini, che esce vittoriosa dal test amichevole dell'An der Alten Försterei contro l'Union Berlino davanti a 5.236 spettatori. Le nerazzurre si impongono col punteggio di 1-0 grazie al gol firmato al minuto 13 da una delle nuove giocatrici nerazzurre, ovvero Brittany Raphino: l'attaccante haitiana è brava a piombare sul calcio di punizione di Lina Magull e appoggiare di testa nella porta difesa da Nadine Böhi. Poi è grande resistenza per le nerazzurre (con tanto di tre cartellini gialli per Marija Milinkovic, Karolina Vilhjalmsdottir e Ivana Andres) di fronte agli attacchi delle tedesche, ma alla fine Cecilia Runarsdottir esce dal campo con un bel clean sheet.