Non solo l'Inter. Secondo quanto riporta TEAMTalk sulle tracce di Djed Spence c'è anche il Milan. Il Tottenham, club che possiede il cartellino dell'inglese, chiede circa 40 milioni di euro.

Spence in uscita: offerto a diverse squadre

Con Pedro Porro in rosa, il piano della dirigenza del Tottenham per Spence è chiaro: raccogliere risorse tramite la sua cessione per migliorare la squadra. Diversi i club a cui è stato offerto: oltre all'Inter, che ha già palesato interesse per il giocatore, ci sarebbe anche il Liverpool, che però avrebbe declinato l'offerta. Ora la novità è l'interesse del Milan.

Nel 3-4-2-1 di Amorim Spence potrebbe ricoprire sia il ruolo di esterno destro che di esterno sinistro titolare, come il recente passato dimostra. All'Inter, invece, verrebbe dirottato sicuramente sulla fascia destra, essendo l'altra corsia occupata da un inamovibile Federico Dimarco.