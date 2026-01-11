Attraverso i propri social, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu commenta così il match pareggiato oggi per 2-2 contro il Napoli. Un pareggio prezioso, ma che fa anche male visto l’andamento del match, come sottolineato proprio dal turco: “Andare in vantaggio due volte e non prendere tutti e tre i punti fa male - ammette Calha -. Ma continuiamo ad andare avanti insieme. Avanti il prossimo”, ha concluso.