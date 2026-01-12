Partita a due volti quella di ieri di Manuel Akanj che contro il Napoli ha alternato buone chiusure a errori spiccioli ma determinanti che hanno fatto da assist agli avversari in una notte se non da dimenticare per lo svizzero, ma da rivedere. Il difensore ex City non si perde d'animo e dopo il match ha ammesso: "Partita difficile", che non spegne però le ambizioni e la voglia dei nerazzurri, ai quali lo stesso Akanji si rivolge: "Continuiamo a spingere. Sempre" come ha scritto su Instagram a corredo di alcune foto della serata di ieri a San Siro contro i campioni in carica.