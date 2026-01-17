La Fiorentina piange la scomparsa del presidente Rocco Commisso, venuto a mancare nella notte come comunicato dal club viola sui propri canali ufficiali. Attraverso un post pubblicato su X, "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso - il pensiero della società nerazzurra -. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto".

