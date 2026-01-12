Record da portare a casa con soddisfazione per l'attaccante dell'Inter Women, Tessa Wullaert che sale in cattedra e si prende gli applausi. La 32enne belga ha vinto la Scarpa d'Oro belga, "diventando la prima e unica giocatrice a ricevere questo onore per la sesta volta in carriera" si legge nel post social pubblicato dall'Inter per celebrare il successo dell'attaccante e per le congratulazioni pubbliche che il club nerazzurro le rivolge.