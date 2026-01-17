Attraverso i propri social, il difensore nerazzurro Yann Bisseck ha commentato così il match vinto oggi per 1-0 in casa dell’Udinese: “3 punti + clean sheet significa un bel fine settimana”, le parole del tedesco.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 22:38
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print