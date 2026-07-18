Per Lautaro Martinez arriva un'altra finale Mondiale, la seconda consecutiva con la maglia dell'Argentina. Dopo il trionfo del 2022, l'attaccante dell'Inter avrà la possibilità di aggiungere un altro titolo alla propria carriera e di confermare ulteriormente il proprio peso all'interno della Seleccion. Il suo torneo ha raccontato ancora una volta la capacità di incidere anche partendo dalla panchina. In semifinale contro l'Inghilterra, Lautaro ha trovato il gol decisivo, trasformando il proprio ingresso in campo in uno dei momenti più importanti del cammino argentino.

Una certezza anche per Chivu

Terminato il Mondiale, Lautaro tornerà a Milano con uno status ancora più forte. Cristian Chivu ripartirà inevitabilmente dal proprio capitano, riferimento tecnico, realizzativo e caratteriale della squadra. Negli ultimi anni l'argentino ha assunto un ruolo sempre più centrale nell'Inter, diventandone il volto e il principale punto di riferimento. Il suo contributo non si misura soltanto attraverso i gol, ma anche nella capacità di guidare il gruppo nei momenti più delicati.

Il valore di Lautaro continua a crescere

La crescita dell'attaccante ha portato anche a una valutazione sempre più importante. Lautaro, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, rappresenta un patrimonio da 120 milioni di euro, cifra che fotografa il peso raggiunto nel calcio internazionale. Per l'Inter non rappresenta però semplicemente un asset economico. Il club considera il proprio capitano uno dei pilastri su cui costruire il futuro. La finale Mondiale sarà quindi un'altra vetrina prestigiosa per Lautaro, ma anche un motivo d'orgoglio per tutto il mondo nerazzurro. Dopo anni di crescita, trofei e responsabilità sempre maggiori, il Toro continua a confermarsi tra i protagonisti assoluti del calcio mondiale.