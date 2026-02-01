Non solo il petardo in campo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la domenica dopo Cremonese-Inter è stata turbolenta fino alla fine: alla stazione di Cremona, in attesa del treno regionale delle 21.30, ci sono stati momenti di tensione tra ultras e polizia, con diverse persone scese sui binari per evitare la calca e un bello spavento per i viaggiatori estranei alla partita.