Ci sono ottime probabilità che l'Inter superi lo scoglio dei playoff di Champions League rappresentato dal Bodo/Glimt e si qualifichi agli ottavi di finale. A sostenerlo è il giornalista Riccardo Trevisani che, facendo un pronostico per Sportmediaset, ha dato il passaggio del turno dei nerazzurri a quota 70%. 

Sezione: News / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 23:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
