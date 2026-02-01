Pari a reti bianche per il Como di Cesc Fabregas contro l'Atalanta quest'oggi al Sinigaglia. Il tecnico dei lariani ha parlato così nella conferenza post-partita: "Non era la partita giusta affinché la palla entrasse, oggi non c'è tanto da analizzare. Non c'è da diventare pazzo. Quando questa squadra ti fa questa partita, c'è poco da dire... non siamo al livello di Juventus, Inter, Milan ma è un percorso. C'è crescita, il nostro piano. Oggi messaggio di tanta tranquillità e serenità, a tutti i giovani del mondo. Fa male, ma è parte della crescita".