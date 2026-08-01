Non solo la Prima Squadra maschile in campo oggi. Alle 13.30 l'Inter di Cristian Chivu sfiderà il Manchester City, alle 17.30 toccherà all'Inter Women. Le nerazzurre scenderanno in campo contro il Como 1907, neopromossa con grandi ambizioni che si prepara alla prima stagione nella massima categoria da non confondere con il Como Women. La gara concluderà il ritiro della squadra di David Sassarini.

Il Como 1907, inoltre, è la nuova squadra di Tessa Wullaert, reduce da un biennio all'Inter in cui ha raccolto grandi numeri a livello individuale. La sfida sarà quindi un buon test per avvicinarsi alla prossima Serie A, prima di altri due impegni prestigiosi contro Union Berlino (9 agosto alle 15) e Newcastle (16 agosto alle 14).