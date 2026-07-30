Termina dopo otto stagioni l'esperienza con l'Inter Women di Beatrice Merlo, da oggi nuova giocatrice del Parma. Il difensore classe 1999, che in nerazzurro ha collezionato 159 presenze condite da 5 gol, si trasferisce nel club ducale a titolo definitivo.

"A Beatrice i migliori auguri da parte del Club per il prosieguo della sua carriera", il messaggio che si legge in calce al comunicato ufficiale del club milanese. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 15:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.