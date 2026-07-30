E' finita dopo otto stagioni l'esperienza con l'Inter Women di Beatrice Merlo, che ha deciso di proseguire la sua carriera al Parma. Un addio sofferto, come si può intuire dal messaggio che il difensore classe 1999 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram per salutare il mondo nerazzurro: "Cara Inter, ero solo una bambina quando questa storia è iniziata - ha scritto Merlo -. Una ragazzina inconsapevole di ciò che sarebbe nato da quel semplice provino a Torino. Il primo passo in un mondo nuovo che, fin da subito, mi ha fatta sentire a casa. Siamo cresciute fianco a fianco: tu come società e io come giocatrice. Insieme abbiamo inseguito un sogno, fino a trasformare quella bambina in una calciatrice professionista. Siamo partite da un semplice campetto di periferia, con la terra sotto gli scarpini, fino ad arrivare a calcare il prato di San Siro. Sedici anni fa avresti mai immaginato tutto questo? Io, no.
Mi hai accolta, sostenuta, accompagnata e fatta crescere. Ma, soprattutto, mi hai insegnato cosa significa indossare questi colori e quanto fosse un privilegio difenderli. Ogni volta che qualcuno mi chiedeva quale fosse il mio obiettivo con questa maglia, la mia risposta era sempre la stessa: 'Portare l’Inter dove merita di stare'.
Ci ho creduto con tutta me stessa. E ci siamo arrivate! Dalle vittorie nei campionati giovanili e con la Primavera, alla conquista della Serie B con numeri straordinari, fino alla storica qualificazione in Champions League. Traguardi che porterò nel cuore per sempre.
Non è stato un percorso semplice, ma non ho mai smesso di lottare. Per questa maglia, per questa società, per questo sogno.
Voglio ringraziarti per tutto quello che mi hai dato. Mi hai dato uno scopo, una responsabilità, la possibilità di crescere come donna e come calciatrice. Mi hai regalato più di 150 presenze in Serie A e mi hai permesso di realizzare sogni che, da bambina, sembravano irraggiungibili.
Ma il regalo più grande sono state le persone. Compagne, allenatori, dirigenti, staff. Persone straordinarie che hanno condiviso con me ogni passo di questo percorso e che hanno reso questa storia ancora più speciale. Alcune di loro, oggi, sono famiglia.
Non avrei mai immaginato che questo momento sarebbe arrivato così. Oggi questa storia si conclude, non per mia scelta, ma perché abbiamo deciso che le nostre strade si dividessero".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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