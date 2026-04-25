Dopo l'ultima sosta per le nazionali della stagione, l'Inter Women torna a giocare in campionato. Le nerazzurre scenderanno in campo al Cantera Stadium alla Sciorba per la sfida contro il Genoa Women nella 19esima giornata della Serie A femminile, con l'obiettivo di rimanere agganciate al treno Scudetto pur trovandosi a nove punti dalla vetta dopo la vittoria della Roma contro la Juventus.

Queste le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 17 Acuti, 15 Di Criscio, 23 Vigilucci, 44 Mele; 18 Eghdami, 19 Hilaj, 8 Cuschieri; 13 Bahr, 29 Georgsdottir, 45 Massa.

In panchina: 33 Korenciova, 2 Lipman, 4 Bettalli, 5 Abate, 9 Sondergaard, 10 Cinotti, 14 Ferrara, 16 Curraj, 20 Giles, 22 Bargi, 27 Monterubbiano, 30 Giacobbo.

Coach: Sebastian De La Fuente

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 10 Magull, 20 Detruyer, 22 Schough; 31 Wullaert, 7 Bugeja.

In panchina: 23 Ivarsdottir, 32 Belli, 3 Bowen, 8 Vilhjalmsdottir, 9 Polli, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 19 Paz, 27 Csiszar, 38 Ciurleo, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Bortolussi Assistenti: De Vito- Balducci Quarto Ufficiale: Iorfida

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 25 aprile 2026 alle 17:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.