Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato così l'andamento delle italiane in Champions League negli ultimi anni, considerando anche le recenti eccellenti esclusioni di Milan e Juventus: "La Champions League è un’assassina silenziosa. Se non la prendi e ti chiami Milan, Juventus, ma anche Atalanta, salta tutto in aria. Sono club che non si possono permettere di fallire quel traguardo". Le parole sono state riprese dai colleghi di MilanNews.