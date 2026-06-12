Paolo Condò, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato così l'andamento delle italiane in Champions League negli ultimi anni, considerando anche le recenti eccellenti esclusioni di Milan e Juventus: "La Champions League è un’assassina silenziosa. Se non la prendi e ti chiami Milan, Juventus, ma anche Atalanta, salta tutto in aria. Sono club che non si possono permettere di fallire quel traguardo". Le parole sono state riprese dai colleghi di MilanNews.

Sezione: News / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 21:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione