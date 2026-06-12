Mentre la Nazionale francese attende il giorno del suo debutto ai Mondiali, alcuni giocatori del gruppo di Didier Deschamps riflettono su quello che sarà il loro futuro. Il quotidiano transalpino L'Equipe offre una panoramica su quelli che potrebbero essere i giocatori del Bleus protagonisti di movimenti di mercato: il caso principale è quello del centrocampista della Roma Manu Koné, che ha con la Roma un contratto fino al 2029 ma appare destinato a lasciare il club. L'Inter da tempo è in pole position, ma anche l'Arsenal ha manifestato interesse. Nessuna decisione è stata ancora presa.

Anche Thuram riflette sul domani

A sorpresa, viene fatto anche il nome di Marcus Thuram, attaccante dell'Inter con la quale ha vinto gli ultimi due Scudetti: dopo un ottimo finale di stagione, il nome di Tikus ha saputo raccogliere secondo il quotidiano molti apprezzamenti. Con due anni di contratto rimanenti, l'ex giocatore del Borussia Moenchengladbach dovrà decidere il suo futuro. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 60 o 70 milioni di euro. Per il ruolo di terzino destro, dove le opzioni di alto livello scarseggiano, un nome da tenere d'occhio può essere quello di Malo Gusto: il Manchester City, come abbiamo scritto, si è recentemente informato su di lui. I Blues, che non partecipano alle competizioni europee, dovranno vendere e malgrado un contratto fino al 2030 Gusto potrebbe entrare nell'elenco in caso di offerte importanti, suggerisce il quotidiano.