Touchdown per le Legends dell'Inter a Madrid, dove domani pomeriggio le vecchie glorie nerazzurre saranno impegnate nel Corazon Classic contro le stelle del passato del Real Madrid. Occasione per Beppe Bergomi e compagni per godersi le meraviglie del nuovo Santiago Bernabeu, che gli ex nerazzurri visitano con grande attenzione spaziando tra campo e spogliatoi. Ad accompagnarli in questa 'gita', il presidente dell'Inter Beppe Marotta, che si è concesso, oltre a delle foto con i protagonisti, anche qualche scambio di battute sul prato dello stadio di Chamartin con la leggenda delle Merengues Emilio Butragueno, oggi direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid.

Istruzioni per lo stadio?

Ed è facile pensare che, visto l'interesse col quale Marotta osservava l'avveniristica struttura, che il numero uno nerazzurro possa aver chiesto informazioni sulla strategia e soprattutto sul valore economico che l'impianto ha per la società madrilena, anche in prospettiva stadio nuovo dell'area di San Siro.