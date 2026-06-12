Intervenuta ad una conferenza stampa a Milano, Francesca Bodie, presidentessa del Venezia neopromosso in Serie A, ha spiegato perché a suo modo di vedere il calcio italiano è così attrattivo per gli investitori stranieri, specie statunitensi: "Nello sport a livello mondiale in questo momento si vede veramente una fame insaziabile di qualcosa di vincente. E questo è quello che ci porta a interessarci sempre di più del calcio e delle squadre. Il calcio è sicuramente lo sport più importante a livello mondiale, il più diffuso, il più popolare. E qui ora in questo momento abbiamo un’opportunità incredibile, perché avete un paese incredibile, una storia, una cultura sportiva incredibili. E poi per un americano un club che ha 100 anni e più di storia è una cosa fuori dal mondo. Non esiste da noi un qualcosa che abbia una storia così lunga".

Nessun paragone con altri investitori

Prosegue la Bodie: "Quindi non è solo un interesse che ci motiva, ma anche un profondo senso di rispetto per la storia, per la tradizione della squadra e del club. E poi non voglio fare confronti con altri investitori che possono avere avuto esperienze più o meno felici, ma la grande differenza rispetto a tanti altri è che io sono un “operator”, da sempre ho sempre gestito le cose direttamente in prima persona, l’ho sempre fatto, mi è sempre piaciuto moltissimo e quindi me ne sono sempre occupata, mettendoci le mani, non soltanto da investitore finanziario".