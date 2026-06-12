Domani, sabato 13 giugno, sarà una giornata speciale per le Legend dell'Inter che sfideranno il Real Madrid Leyendas allo stadio Bernabeu per il 'Corazon Classic Match', una partita amichevole di grandi ex giocatori che preannuncia emozioni amracord e grande spettacolo. Il match, organizzato dalla Fundación Real Madrid per raccogliere fondi utili a finanziare progetti benefici, avrà il suo calcio d'inizio alle ore 12:00 e i tifosi potranno seguirlo in diretta sui canali ufficiali nerazzurri.

CORAZON CLASSIC MATCH: DOVE VEDERLO IN TV

La sfida amichevole tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends si giocherà sabato 13 giugno alle ore 12:00 allo stadio Bernabéu di Madrid. Il match verrà trasmesso in esclusiva per l'Italia dai canali ufficiali nerazzurri: i tifosi potranno vedere il 'Corazon Classic Match' in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul profilo YouTube del Club. Inoltre la partita sarà disponibile anche sul canale FAST INTER 24/7, disponibile gratis su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Plex, TCL+, Whale TV e Sportworld. Il canale ufficiale nerazzurro Inter TV è visibile su DAZN e su Sky, al canale 232.

I CONVOCATI DELL'INTER

Portieri Francesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni

Difensori Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon

Centrocampisti Fredy Guarin, Emre, Andy Van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes

Attaccanti Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio

Allenatore Giuseppe Bergomi