Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie C ha reso note le date del calendario della stagione 2026-27, date che riguardano anche l'Inter Under 23, che parteciperà al torneo per il secondo anno.
IL CALENDARIO:
Inizio: DOMENICA 23 AGOSTO 2026
Sosta: DOMENICA 27 DICEMBRE 2026
Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare
Termine: DOMENICA 25 APRILE 2027
COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA
Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 16 AGOSTO 2026
CAMPIONATO PRIMAVERA 3 - “DANTE BERRETTI”
Inizio: SABATO 19 SETTEMBRE 2026
Termine: SABATO 10 APRILE 2027
CAMPIONATO PRIMAVERA 4
Inizio: SABATO 19 SETTEMBRE 2026
Termine: SABATO 10 APRILE 2027
Sezione: Inter U23 / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 16:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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Martedì 09 giu
- 16:00 Serie C, ufficiali le date del campionato: il via domenica 23 agosto
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- 15:27 Oaktree, altro bilancio positivo: si va verso un +10 milioni di euro
- 15:15 L'agente di Esposito: "Inutile creare fantasmi, resterà all'Inter per tanti anni"
- 14:59 FOTO - Baggio e altri tre ex interisti al MSG per Knicks-Spurs
- 14:44 Tardelli: "Il miglior acquisto dell'Inter è stato Marotta. Chivu perfetto"
- 14:30 Zazzaroni: "Inter, Palestra fuori prezzo. Ma la pista non è stata abbandonata"
- 14:16 Gravesen richiama Eriksen: "Dovrebbe pensare al ritiro, ha una famiglia"
- 14:02 Sky - Muharemovic, un altro club si mette in fila: c'è il Bournemouth
- 13:47 Dumfries: "Mondiale, dobbiamo alzare il livello. Ma non sono preoccupato"
- 13:32 fcinIncontro Inter-Udinese, da Solet a Marello fino ad Atta: il punto
- 13:10 Dumfries-Real, lo Smitshoek: "I sogni sono iniziati da noi, siamo orgogliosi"
- 12:56 Costa d'Avorio, Bonny in gol nell'amichevole con il Philadelphia Union II
- 12:42 Sky - Inter-Palestra in standby: al momento non sono in programma rilanci
- 12:28 videoRomani: "Perché non sognare Palestra?". E Marotta sorride
- 12:14 Deschamps: "Esordio Mondiale, non ho ancora deciso i titolari"
- 12:00 videoINTER-PALESTRA: NODO OAKTREE? Sale il PREZZO, pronto il RILANCIO: un PING PONG che ha già stufato
- 11:47 PODCAST - Di Marzio: "Incontro Inter-Dibu a febbraio. Vicario, strategia cambiata perché..."
- 11:22 Scaloni: "Lautaro-Julian insieme? Possibile, ma nel calcio di oggi..."
- 11:20 videoInter premiata a Palazzo Pirelli, Marotta: "Fortunato a essere qui un anno sì e un anno no"
- 11:04 From UK - Jones, valutazione altissima del Liverpool: ecco cosa pensano i Reds
- 10:50 videoAttilio Fontana scherza con Marotta: "A vincere troppo si diventa antipatici"
- 10:36 TS - Vicario, Inter defilata: ora ci pensa la Juve nell'affare Bremer
- 10:22 TS - Provedel-Inter, un bonus per avvicinarsi alla Lazio: il punto
- 10:08 TS - Palestra-Inter, il prezzo resterà alto. E Cocchi non convince la Dea
- 09:54 CdS - Rinnovo e aumento: anche Celik resta con la Roma
- 09:40 GdS - Per Palestra c'è anche il Real: l'Atalanta ha pronto il sostituto
- 09:26 Palestra-Inter, feeling speciale ma non esclusiva. Esce di scena il Newcastle
- 09:12 Eriksen, parola all'esperto: "Ecco perché in Italia non siamo permissivi"
- 08:58 Corsera - Acerbi tentato dall'ipotesi Monza: la proposta dei brianzoli
- 08:44 TS - Jones ha dato la parola a Chivu, ma l'Inter può aspettare: il punto
- 08:30 CdS - Palestra-Inter, pressing di Marotta su Oaktree: manca l'ok al rilancio
- 08:20 TS - Solet, rinnovo e poi Inter. Distanze da limare, ma...
- 08:10 CdS - Jones ha stregato Chivu: può essere il nuovo McTominay
- 08:00 GdS - Palestra-Inter, atteso un nuovo rilancio. Il giocatore è convinto che...
- 00:10 Dumfries: "Real? Adesso non posso parlare, ma sono felice"
- 00:00 Grazie Bosnia ed Erzegovina
Lunedì 08 giu
- 23:40 Michelsen racconta: "Attoniti quando abbiamo visto Eriksen accasciarsi"
- 23:25 Atalanta, Scamacca: "Sogno lo Scudetto. Idoli? Ne ho tanti"
- 23:10 SI - Inter, Cambiaso opzione prioritaria se dovesse saltare Palestra
- 23:03 Thuram spettatore dell'Olise-show: zero minuti per l'interista in Francia-Irlanda del Nord
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- 22:33 Rampulla: "Inter grande squadra, con 2-3 innesti può lottare in Champions"
- 22:18 GdS - Calhanoglu, il Fenerbahçe non molla. Ma per l'Inter resta intoccabile
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- 21:36 Calha, telenovela turca già finita(?). Più credibile 'La mamma dei cani'
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- 18:00 Frattesi, quale futuro? Roma pista non semplice da percorrere
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- 17:20 Quiz a Lautaro: "Il gol più visto? Quello nell'EuroDerby contro il Milan"
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