Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie C ha reso note le date del calendario della stagione 2026-27, date che riguardano anche l'Inter Under 23, che parteciperà al torneo per il secondo anno. 

IL CALENDARIO: 

Inizio: DOMENICA 23 AGOSTO 2026

Sosta: DOMENICA 27 DICEMBRE 2026

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Termine: DOMENICA 25 APRILE 2027

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 16 AGOSTO 2026

CAMPIONATO PRIMAVERA 3 - “DANTE BERRETTI”

Inizio: SABATO 19 SETTEMBRE 2026

Termine: SABATO 10 APRILE 2027

CAMPIONATO PRIMAVERA 4

Inizio: SABATO 19 SETTEMBRE 2026

Termine: SABATO 10 APRILE 2027

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 16:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.