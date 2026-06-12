Una caduta di stile, quella di Gianni Infantino a CazéTV sulla qualificazione dell'Italia con 208 squadre partecipanti ai Mondiali, che calamita sul presidente della FIFA anche le parole di biasimo della FIGC. "È stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione in ambienti della Federcalcio, dove il presidente Gabriele Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta - concludono le fonti federali - il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto".