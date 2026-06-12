Una caduta di stile, quella di Gianni Infantino a CazéTV sulla qualificazione dell'Italia con 208 squadre partecipanti ai Mondiali, che calamita sul presidente della FIFA anche le parole di biasimo della FIGC. "È stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione in ambienti della Federcalcio, dove il presidente Gabriele Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta - concludono le fonti federali - il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto".

Sezione: News / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 21:00 / Fonte: Ansa.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.