"Voglio sentirlo, quanto letto mi lascia perplesso". Ha storto il naso il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ascoltando la battuta del presidente FIFA, Gianni Infantino, che parlando ad una tv brasiliana dell'ipotesi di ampliare a 64 le partecipazioni ai Mondiali si è lasciato andare ad un'affermazione sulle chance di rivedere l'Italia nella competizione magari allargata a 208 squadre. Parole che Abodi commenta titubante: "Siccome la distanza tra Italia e Messico è ampia è meglio sentirsi al telefono per capire compatibilmente con i suoi impegni. Mi interessa sapere il suo pensiero diretto", ha concluso.

La bizzarra uscita di Infantino

Questa la dichiarazione di Infantino ai microfoni di CazéTV: "Innanzitutto, dobbiamo vedere come si svilupperà questo Mondiale con 48 squadre. È già un evento enorme. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 squadre, con una maggiore partecipazione globale. Se ne è già parlato in seno al consiglio Fifa, ma sfruttiamo al meglio questa edizione a 48 squadre. L'Italia? Forse si qualificherà con 64 squadre. Chissà, magari allargando a 208 ce la farà".