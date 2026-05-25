In attesa del doppio impegno contro Serbia e Svezia valido per le gare di qualificazione per la Fifa World Women Cup, il commissario tecnico dell'Italia, Andrea Soncin ha chiamato 29 calciatrici azzurre per il raduno di Tirrenia che prenderà il via domenica prossima. Le azzurre affronteranno le serbe a Pisa il prossimo 5 giugno e le svedesi a Göteborg il 9, tentando di ottenere il massimo risultato da entrambe le gare e sperare in un passo falso della Danimarca per ottenere la qualificazione diretta. Diversamente dovranno affrontare i playoff. Di seguito la lista delle giocatrici convocate tra le quali ci sono anche le due giocatrici dell'Inter Women, la difensora Elisa Bartoli e l'attaccante Benedetta Glionna.

PORTIERI: Baldi, Durante, Giuliani, Shore.

DIFENSORI: Bartoli, Bergamaschi, Boattin, D’Auria, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero, Salvai, Soffia.

CENTROCAMPISTE: Bellucci, Caruso, Dragoni, Giugliano, Greggi, Schatzer, Severini,

ATTACCANTI: Bonansea, Cambiaghi, Cantore, Girelli, Glionna, Monnecchi, Piemonte, Visentin.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 17:10
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi