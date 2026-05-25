In attesa del doppio impegno contro Serbia e Svezia valido per le gare di qualificazione per la Fifa World Women Cup, il commissario tecnico dell'Italia, Andrea Soncin ha chiamato 29 calciatrici azzurre per il raduno di Tirrenia che prenderà il via domenica prossima. Le azzurre affronteranno le serbe a Pisa il prossimo 5 giugno e le svedesi a Göteborg il 9, tentando di ottenere il massimo risultato da entrambe le gare e sperare in un passo falso della Danimarca per ottenere la qualificazione diretta. Diversamente dovranno affrontare i playoff. Di seguito la lista delle giocatrici convocate tra le quali ci sono anche le due giocatrici dell'Inter Women, la difensora Elisa Bartoli e l'attaccante Benedetta Glionna.

PORTIERI: Baldi, Durante, Giuliani, Shore.

DIFENSORI: Bartoli, Bergamaschi, Boattin, D’Auria, Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero, Salvai, Soffia.

CENTROCAMPISTE: Bellucci, Caruso, Dragoni, Giugliano, Greggi, Schatzer, Severini,

ATTACCANTI: Bonansea, Cambiaghi, Cantore, Girelli, Glionna, Monnecchi, Piemonte, Visentin.