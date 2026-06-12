Nel suo giro al Nord Italia, il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello non ha incontrato soltanto la Juventus, con la quale ha in piedi diverse trattative di mercato (in primis il riscatto del portiere Giovanni Daffara, convocato anche dal ct Baldini in Nazionale, e del possibile controriscatto bianconero), ma nelle ultime ore ha bussato anche alla porta dell'Inter. Oggetto del discutere con i dirigenti nerazzurri, il possibile prestito di talenti del vivaio da far crescere in serie B. In particolare, secondo quanto svelato oggi da Irpinia Tv, l'Avellino avrebbe chiesto Luka Topalovic, centrocampista sloveno 2006 autore quest'anno di 4 gol e 6 assist in Under 23.

L'Avellino di Alessandro Nesta cerca rinforzi soprattutto sulla trequarti per attuare il modulo 4-3-fantasia tanto caro all'ex difensore azzurro, e Topalovic, oltre a essere un ottimo centrocampista, è capace di giocare anche più avanti, diventando una pedina molto duttile in quel settore del campo. Non si è parlato solo di Topalovic ma c'è ora da fare i conti con la volontà dell'Inter circa il futuro del ragazzo.