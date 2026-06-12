In un universo parallelo, stasera alle 21 ora italiana, ci sarebbe il debutto ddella Nazionale azzurra al Mondiale, a Toronto contro i padroni di casa del Canada. In quell'universo l'Italia ha superato la Bosnia nel playoff e sarebbe pronta a sfidare Jonathan David, Tajon Buchanan e compagni. Invece a farlo sarà Edin Dzeko con i suoi orgogliosi ragazzi bosniaci. La realtà purtroppo è questa e vedere il pallone che rotola oltre oceano fa ancora più male.

Ironia o?

Intanto, parlando all'emittente brasiliana CazèTV, Gianni Infantino, presidente della FIFA, si è espresso in modo un po' contraddittorio sull'assenza degli azzurri: "Godiamoci questa prima edizione a 48 squadre, anche se in consiglio stiamo già discutendo di allargare il numero a 64. Forse così l'Italia riuscirebbe a qualificarsi, oppure potremmo arrivare a 208 per vedere se ce la fa". Contraddittorio perché non è chiaro se Infantino facesse della semplice ironia oppure volesse davvero tendere una mano al nostro calcio per tornare a disputare, dopo tre edizioni di assenza, questa competizione.