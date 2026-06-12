Matteo Cocchi potrebbe trasformarsi presto in uomo mercato in casa Inter. Da qualche giorno sappiamo che potrebbe essere inserito nella trattativa che potrebbe portare all'Inter Marco Palestra. E quest'oggi, le notizie provenienti da Palermo ci indicano di un possibile tentativo del club rosanero per fare un campionato da protagonisti nella prossima Serie B. Il club di proprietà del City Group vuole fare un salto di qualità in vista della prossima stagione, dopo la cocente delusione culminata con l'eliminazione ai playoff per mano del Catanzato in quest'annata appena conclusa.

Il prossimo step

Negli scorsi giorni sono arrivati gli elogi da parte di Tarantino, che ha evidenziato lo sviluppo del vivaio nerazzurro prendendo proprio come spunto di riferimento il classe 2007: "Cocchi è un esempio di quanto il nostro settore giovanile stia crescendo, come lo è stato Pio Esposito o Aleksandar Stankovic", ha detto Tarantino. Ed è inevitabile, adesso, che possa esserci quel salto di qualità che possa portare Cocchi a giocare nel calcio dei grandi, magari esordendo proprio in B. Palermo è una piazza esigente, ma questo salto è necessario per crescere ulteriormente.