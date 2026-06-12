A partire dal prossimo 1° luglio, Michele Sbravati entrerà nei quadri dirigenziali del Settore giovanile dell'Atalanta: la notizia, che era filtrata negli scorsi giorni, ora è ufficiale. Dopo la separazione dalla Juventus, Sbravati era stato vicino ad approdare prima all'Inter e poi alla Roma, ma alla fine l'ha spuntata la Dea: la famiglia Percassi ha deciso di affiancarlo a Roberto Samaden, responsabile del vivaio dei bergamaschi

"Atalanta BC è lieta di comunicare un nuovo ingresso dirigenziale nel proprio settore giovanile, nell’ottica di un ulteriore potenziamento del vivaio nerazzurro - si legge nella nota della società orobica -. In tal senso, a partire dal prossimo 1° luglio, Michele Sbravati ricoprirà l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica e di Sviluppo dei giocatori del settore giovanile, lavorando in sinergia e a stretto contatto con il Direttore del vivaio nerazzurro, Roberto Samaden".