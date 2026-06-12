Il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid di José Mourinho lascia un vuoto importante sulla fascia destra dell'Inter in un ruolo che, negli ultimi anni, è stato fondamentale per i successi nerazzurri. Prima dell'olandese, quella fascia era stata percorsa da campioni come il marocchino Achraf Hakimi e il portoghese Joao Cancelo. Cristian Chivu è quindi a caccia di un grande colpo come degno erede e lo ha trovato in Marco Palestra dell'Atalanta, autore di una grande stagione in prestito al Cagliari, che lo ha fatto entrare anche nel giro della Nazionale.

Per gli esperti di Snai e Sisal, riporta Agipronews, il trasferimento in nerazzurro è a un passo e paga 1,67. L'unica vera alternativa, nelle quote, porta in Inghilterra, al Manchester City della nuova era post-Guardiola. L'approdo in Premier League è offerto a 2,50 mentre la permanenza a Bergamo vale 7,50 volte la posta.