Davide Frattesi vuole riscattarsi dopo alcune stagioni non proprio da protagonista con la maglia dell'Inter. Il classe '99 si è comunque ben disimpegnato quando è stato chiamato in causa, ricordando il gol contro il Barcellona che sicuramente non può essere dimenticato. Per l'ex Empoli e Monza, però, adesso, è arrivato il momento di una nuova avventura. Da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e proprio ora è questo il club che torna d'attualità per l'avvenire del centrocampista, come ha riportato la Gazzetta anche oggi.

Le mosse in mediana

L'Inter rinforzerà il centrocampo e le mosse si concentrano ovviamente su Curtis Jones del Liverpool. Il mediano inglese è, da tempo, ormai l'obiettivo numero uno per quella zona di campo e Chivu ha sin da subito capito che si tratta di un profilo complementare rispetto alle pedine già presenti in rosa. Su Frattesi ci sono gli interessamenti anche di alcune big di A, tra cui Juve e Napoli. Si è parlato anche di un suo possibile ritorno alla Roma, ma quest'ipotesi non è di facile realizzazione. Resta la certezza che il futuro di Frattesi sarà comunque lontano da casa Inter.