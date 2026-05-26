Dopo gli annunci social dei giorni scorsi, adesso arriva anche l'ufficialità da parte dell'Inter: Tessa Wullaert, Katie Bowen e Telma Ivarsdottir hanno concluso la loro avventura con la maglia nerazzurra. L'attaccante belga saluta Milano dopo due stagioni nelle quali si è imposta come colonna offensiva della squadra di Gianpiero Piovani vincendo anche la classifica cannoniere 2025/26 con 14 reti. Wullaert ha portato classe, leadership ed esperienza internazionale, collezionando 55 presenze e 28 gol: ha realizzato 24 reti in 45 partite di Serie A, una rete in 5 partite di Coppa Italia, una rete in una partita di Serie A Women's Cup, 2 reti in 4 partite di Uefa Women's Cup.

La veterana e la fugace presenza



È durata tre stagioni l'avventura di Katie Bowen, centrale neozelandese che ha portato solidità ed esperienza al reparto difensivo nerazzurro, di cui è diventata un pilastro. Bowen ha collezionato 78 presenze in nerazzurro, contribuendo da protagonista alle storiche qualificazioni alla Uefa Women's Champions League: 62 in Serie A, 6 in Coppa Italia, 4 in Serie A Women's Cup, 2 nel Mini Tournament Uefa Women's Champions League, 4 in Uefa Women's Europa Cup. Più breve invece l'esperienza dell'islandese, che è arrivata questo febbraio e ha avuto l'opportunità di giocare solo una partita.